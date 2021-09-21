17-19 сентября состоялись выборы депутатов Совета депутатов г. Татарска пятого созыва.

Всего в списках избирателей значились 17 тыс. 972 горожан. Число действительных избирательных бюллетеней после голосования составило 5 тыс. 679. По единому округу (партийным спискам) ЛДПР поддержали 969 человек (16,09%); Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость – 326 человека (5,41%); партию «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» - 487 человек (8,09%); партию «Единая Россия» - 2 тыс. 63 человека (34,25%); КПРФ – 1 тыс. 834 человека (30,45%). По одномандатным округам наибольшее количество голосов набрали (в порядке от 1 к 10 округу): Людмила Анатольевна Лиховец, Татьяна Викторовна Баранова, Сергей Викторович Демьяненко, Александр Николаевич Козлов, Наталья Юрьевна Говорова, Анатолий Владимирович Пикалин, Сергей Владимирович Степанов, Ринат Рахимзянович Сабитов, Евгений Анатольевич Алексеев, Евгений Викторович Чуваев.

На выборах в Государственную Думу Российской Федерации по 135-му избирательному округу, куда входят в том числе Татарский, Усть-Таркский и Чановский районы, явка составила 34,8%.

Наибольшее количество голосов набрал Олег Иванович Иванинский, его поддержали 61 тыс. 789 человек. Ближайший соперник Иванинского Андрей Жирнов набрал 48 тыс. 859 голосов.