17 сентября в жилом доме в Чановском районе Новосибирской области обнаружены тела 47-летней женщины и ее 8-летней дочери с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты и сотрудники полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы.

18 сентября благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 57-летний бывший сожитель женщины. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по делу. Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.