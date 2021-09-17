Чановские приставы сняли с поезда должника по алиментам.

44-летний фигурант уголовного дела, находящийся в розыске, был найден и доставлен в отделение судебных приставов по Чановскому району для дачи объяснений.

В отношении мужчины, задолжавшего своему ребенку почти 1 млн рублей алиментных платежей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Зная о возбужденном уголовном деле, должник продолжил уклоняться от выплаты алиментов и начал скрываться от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

В ходе розыскных мероприятий была получена информация, что гражданин собирается покинуть регион на поезде. Судебные приставы, совместно с полицейскими задержали должника при посадке в поезд и доставили в структурное подразделение УФССП России по Новосибирской области для дачи объяснений.

Неплательщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.