11 сентября в Центральной библиотеке Татарска прошла Всемирная образовательная акция «Татарча диктант», направленная на повышение интереса к татарскому языку.

Акция по написанию диктанта на татарском языке проходит одновременно в разных городах РФ и мира. Проект создан всемирным форумом татарской молодёжи по аналогии с «Тотальным диктантом», получил широкую популярность и проводится ежегодно.

Диктант в библиотеке смогли написать все желающие, независимо от возраста, сообщает Татарская ЦБС.

Участники акции очень старались удачно написать текст, получили новые навыки по грамматике татарского языка.

Среди тех, кто решил попробовать свои силы в написании диктанта, были и молодежи и взрослые. Участники немного волновались, но в целом, остались очень довольны, что приняли участие в таком мероприятии.