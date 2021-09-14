С 18 сентября возобновляются сеансы массовых катаний на коньках в ЛДС «Юность», сообщает Комплекс спортивных сооружений Татарского района. Режим работы: суббота, воскресенье с 17.00 до 19.00. Вход на арену строго в масках и бахилах. Прокат пары коньков в час стоит 100 руб., вход со своими коньками – 85 руб. в час. По всем вопросам обращаться по телефону - 8 (383 64) 26-540.

Подготовка ледовой площадки в ЛДС к новому сезону была начата 30 августа. В этот день были запущены холодильные установки. 2-3 сентября была нанесена разметка площадки. Дальнейший шаг - наращивание и выравнивание ледового покрытия арены. С 10 сентября в ЛДС приступили к заливке льда, который проходит в несколько приемов: заливка основания, наращивание ледового покрытия, и в завершении - выравнивание ледовой поверхности арены.



