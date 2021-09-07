4 сентября в 10.38 в с. Красноселье Чановского района по ул. Рабочая горел гараж. К прибытию пожарных гараж и мотоцикл горели открытым огнем. Пожар ликвидирован в 11.10.

5 сентября в 14.59 в Никулино Татарского района произошло возгорание сена. В результате огнём уничтожено 60 центнеров сена. Пожар был потушен в 18.55.

6 сентября в 18.30 на трассе «Иртыш» у д. Белехта Чановского района загорелся комбайн. Огнём поврежден двигательный отсек. Пожар потушен в 19.04. На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

6 сентября в 14.15 в Татарском районе на трассе «Иртыш» произошло возгорание автомобиля. В результате огнём повреждены четыре колеса у полуприцепа. Пожар ликвидирован в 15.00. На тушение привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.