Новокузнецким линейным отделом (ЛО) МВД России разыскивается гражданин Ажбаков Рамиль Зинатчанович, 1982 года рождения, уроженец деревни Бишбуга Чановского района Новосибирской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Приметы разыскиваемого: рост около 160-170 сантиметров. Гражданин не имеет водительского удостоверения и иных документов, подтверждающих личность, может передвигаться по городу на общественном транспорте. Зарабатывает на жизнь случайными заработками, в том числе может выполнять различные работы по строительству либо демонтажу зданий, отделке помещений или мелкому косметическому ремонту.

Если Вам известна, какая либо информация о месте нахождения Ажбакова Рамиля Зинатчановича, просим обратиться в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России по телефону +8(3843)78-34-14 или +7-913-077-63-03.