Татарская межрайонная прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя обществ с ограниченной ответственностью «Парус НСК» и «Монтаж».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый похитил принадлежащие администрации Северотатарского сельсовета Татарского района денежные средства, выделенные муниципальному образованию по государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Директор организаций уменьшил объемы выполненных работ и примененные при строительстве газопровода материалы, не исполнил условия договоров по ведению авторского надзора и строительного контроля.

Таким образом обвиняемому удалось похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 5,3 млн рублей.

Причиненный муниципалитету ущерб на сумму более 5,1 млн рублей возмещен.

Уголовно дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.