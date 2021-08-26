В Усть-Тарском районе жители села Победа простились с земляком, жизнь которого оборвалась в результате несчастного случая — 27-летний молодой человек заготавливал сено для личного подворья. «В это время в стог ударила молния. От разряда пострадал еще один человек, находившийся рядом, но, к счастью, он остался жив. Сейчас он чувствует себя нормально. Это не единственная смерть от стихии в нашем районе», — сообщает районная газета «Знамя труда».

«Удар молнии — это электротравма, сопровождающаяся ожогом, — говорит главный врач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. — Почти всегда происходит моментальная смерть из-за остановки сердечной деятельности». Вероятность выжить зависит от времени и силы заряда, уверяют врачи. Причем не весь ущерб здоровью можно оценить сразу. Иногда он проявляет себя только на третьи или четвертые сутки. Сначала будут ожог, боль, затем могут появиться нарушения сердечного ритма. «Если молния попадает в грудную клетку, — рассказывает новосибирский травматолог Иван Бауэр, — то происходит моментальная остановка сердца и сразу наступает смерть. Также очень малы шансы выжить при попадании молнии в голову. Если же молния прошла через правую руку и ногу — тогда может обойтись совсем без последствий».