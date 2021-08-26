Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному в отношении бывшего председателя СПК колхоз «Зубовский» Олега Корсакова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что в феврале 2020 года председатель колхоза, введя в заблуждения бухгалтера, дал устное поручение о составлении наряда о выполнении им работ по ремонту буровой скважины. При этом такие работы им не выполнялись. Подсудимый подделал подпись инженера о принятии работ, после чего по наряду получил почти 40 тыс. руб., причинив организации ущерб на указанную сумму.

Суд приговорил Корсакова к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев).

Приговор вступил в законную силу.