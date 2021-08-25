В Новосибирской области в течение двух суток нашли троих людей, которые пропали в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

За прошедшие двое суток в экстренные службы поступило три заявки о пропаже людей в лесных массивах. Ничего не было известно о местоположении двух мужчин и одного ребёнка. В результате пропавших в Татарском и Маслянинском районах благополучно и быстро удалось найти.

23 августа вечером в селе Киевка Татарского района 56-летний мужчина вышел из дома и исчез. На следующий день в экстренные службы поступило сообщение о его пропаже. К поискам приступили спасатели, полицейские и местные жители. Когда на место прибыли специалисты, пропавшего уже нашли односельчане. В медицинской помощи он не нуждался.

В Маслянино пропал 66-летний любитель сбора дикоросов. Пожилого мужчину нашли родственники до приезда спасателей через несколько часов.

Ещё один случай произошёл в деревне Первомихайловка Татарского района. Спасатели, местные жители и сотрудники полиции искали восьмилетнего мальчика. По одной из версий, ребёнок с кем-то поссорился и прятался в лесу. Поиски организовали ночью. Местные жители прочёсывали местность, приехали сотрудники полиции, привлекали кинолога. Когда на место прибыли спасатели, мальчик сам вышел из леса к родителям.