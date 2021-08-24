По рекомендации главы Татарского района Ю.М. Вязова, на основании действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур с сентября школы города переходят на пятидневную рабочую неделю. Как уверены в районной администрации, это позволит обеспечить психологический комфорт детей, снизить психоэмоциональную нагрузку на организм и правильно организовать семейный отдых с родителями (законными представителями). Такой режим работы позволит максимально организовать внеурочную деятельность и реализовать дополнительные общеобразовательные программы с обучающимися.