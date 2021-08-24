21 августа в ночное время в бане частного дома, расположенного на улице Мичурина в рабочем поселке Чаны, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, 2001 года рождения. Еще один молодой человек был доставлен в медицинское учреждение с ожогами. По предварительным данным причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

На место происшествия незамедлительно выехали следователь, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области. По данному факту Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.