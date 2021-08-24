17 августа около шести часов утра в дежурную часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Каратканск и Татарская смертельно травмирована женщина.

Личность погибшей и обстоятельства произошедшего удалось установить не сразу, поскольку у женщины при себе не было ни документов, ни мобильного телефона.

Погибшей оказалась 46-летняя жительница города Татарска Новосибирской области. В день трагедии в дежурную часть Омского ЛУ МВД России обратился ее родственник, который по опубликованной в сети Интернет информации узнал женщину. Накануне вечером она ушла в гости и домой не вернулась. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.