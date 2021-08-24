19 августа около 9.00 в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило заявление от жителя Кочневки. Мужчина сообщил, что от дома по улице Веселой был угнан принадлежащий ему автомобиль «Москвич 21412». Машина была обнаружено в кювете на 36 км. Усть-Таркской трассы. По подозрению в совершении преступления был установлен ранее судимый за аналогичное преступление и кражу, безработный 25-летний житель Татарска. В содеянном он сознался, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, мужчина помещен в спецприемник на 10 суток. Сотрудниками МВД была установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного преступления. Той же ночью около 2.35 он путем срыва запорного устройства проник в гараж по ул. Дружбы, и угнал ВАЗ 2110. Оперативники обнаружили угнанные «Жигули» в Кочневке.