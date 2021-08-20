22 августа на площади районного Дома культуры «Родина» состоится велопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.
К участию в велопробеге приглашаются велосипедисты-любители, достигшие 18 лет и старше. На протяжении всего маршрута колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД. На велосипедах, с цветами, флагами и шариками собираемся в назначенном месте.
В рамках велопробега будут определены номинации:
«Мисс велопробега»,
«Мистер велопробега»,
«Самый старший участник»,
«Самая дружная семья»,
«Самая дружная команда».
Сбор участников: 11:00 часов – регистрация участников.
Место старта и финиша: МАУ РДК \"РОДИНА\".
Маршрут составляет — 11.8 км.
Скорость движения колонны — 10-15 км/ч.
К участию в велопробеге приглашаются велосипедисты-любители, достигшие 18 лет и старше. На протяжении всего маршрута колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД. На велосипедах, с цветами, флагами и шариками собираемся в назначенном месте.
В рамках велопробега будут определены номинации:
«Мисс велопробега»,
«Мистер велопробега»,
«Самый старший участник»,
«Самая дружная семья»,
«Самая дружная команда».
Сбор участников: 11:00 часов – регистрация участников.
Место старта и финиша: МАУ РДК \"РОДИНА\".
Маршрут составляет — 11.8 км.
Скорость движения колонны — 10-15 км/ч.
Источник: Молодежный центр