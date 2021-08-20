22 августа на площади районного Дома культуры «Родина» состоится велопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

К участию в велопробеге приглашаются велосипедисты-любители, достигшие 18 лет и старше. На протяжении всего маршрута колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД. На велосипедах, с цветами, флагами и шариками собираемся в назначенном месте.

В рамках велопробега будут определены номинации:

«Мисс велопробега»,

«Мистер велопробега»,

«Самый старший участник»,

«Самая дружная семья»,

«Самая дружная команда».

Сбор участников: 11:00 часов – регистрация участников.

Место старта и финиша: МАУ РДК \"РОДИНА\".

Маршрут составляет — 11.8 км.

Скорость движения колонны — 10-15 км/ч.

