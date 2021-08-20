В ходе проведения в Новосибирской области оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» сотрудниками уголовного розыска раскрыты несколько квартирных краж. 11 августа из квартиры дома по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске была совершена кража телевизора, принадлежащего 44-летнему местному жителю. Ущерб составил 5 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 26-летний житель деревни Первомихайловка, ранее судимый за кражу, угон, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. У подозреваемого в ходе обыска изъято похищенное. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.