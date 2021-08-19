С июня в Татарской центральной районной больнице начал функционировать Амбулаторный диализный центр «искусственная почка» для пациентов нескольких районов Новосибирской области, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в проведении почечной заместительной терапии методом гемодиализа.





Как рассказал главный врач Татарской ЦРБ Евгений Николаевич Пендюк, Центр был открыт по личному поручению губернатора А.А. Травникова. Капитальный ремонт помещений и оснащение Центра медицинским оборудованием осуществила компания ООО «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс». На это было затрачено более 20 млн руб. В настоящее время в Центре проходит лечение пять пациентов из Татарского района. Данный вид помощи оказывается пациентам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.