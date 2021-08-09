6 августа губернатор Новосибирской области подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Новопервомайского сельсовета Татарского района.

Согласно документу с 9 августа по 9 октября на территории Новопервомайского сельсовета Татарского района устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству.

В течение данного срока на территории эпизоотического очага (личное подсобное хозяйство Астаховой Е.А., ул. Линейная, дом 9,) запрещается:

1) лечение больных восприимчивых животных;

2) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных;

5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

На территории Новопервомайского сельсовета запрещается:

1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

2) вывоз восприимчивых животных;

3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Заместителю Председателя Правительства Новосибирской области – министру сельского хозяйства Новосибирской области Е.М. Лещенко поручено обеспечить работу чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новосибирской области для оперативного руководства деятельностью юридических и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и координации указанной деятельности.

Управлению ветеринарии Новосибирской области постановлено обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта.