В Татарском районе на 8 июля было 146 больных COVID. За сутки выявлен 41 больной. Выздоровело с начала пандемии 1 тыс. 380 человек. 6 июля больных коронавирусной инфекцией в районе было 116 человек.

По данным оперативного штаба в Новосибирской области на утро 8 июля июня в регионе с начала пандемии зарегистрировано 48 тыс. 244 случая коронавируса (+189 за сутки), в том числе у 3 тыс. 322 детей. 42 тыс. 400 пациентов выздоровели (+126 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 87 лет и женщины в возрасте 67 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 89 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 тыс. 127 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 399 пациентов, в том числе 95 детей.

В отделениях реанимации находится 351 человек. На ИВЛ – 66 пациентов.