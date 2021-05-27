Доход главы Татарского района Ю.М. Вязова, как следует из сведений о доходах опубликованных на сайте администрации района, за прошлый год составил 3 млн 181 тыс. руб. В собственности главы находится земельный участок 2140 кв.м., жилой дом 85 кв.м., две квартиры по 56,1 (общая совместная) и 56,5 кв.м. (общая долевая), автомобили УАЗ-374195-05 и Мицубиси Аутлендер, в пользовании – квартира 49,8 кв.м. У супруги главы в собственности находится земельные участки 810 и 600 кв.м., автомобиль Тойота Хайлендер. Ее доход за 2020 г. составил 940 тыс. руб.

Доходы главы города А.В. Сиволапенко за прошлый год составили 1 млн 348 тыс. руб. В общей совместной собственности с супругой глава имеет квартиру 49,1 кв.м. В пользовании супругов находится жилой дом 103,9 кв.м. и земельный участок 874 кв.м. Из техники у А.В. Сиволапенко имеются легковые автомобили Форд Фьюжн и Ниссан Террано. Доход супруги за прошлый год составил 439 тыс. руб.

Председатель Совета депутатов района В.В. Носков в 2020 г. заработал 1 млн 421 тыс. руб. В собственности председателя находятся: квартиры 72,9 кв.м. и 42,3 кв.м. (общая долевая), жилой дом 150,9 кв.м., земельный участок 1235 кв.м., автомобиль Киа Рио.

У председателя Совета депутатов г. Татарска С.С. Серова годовой доход составил 1 млн 353 тыс. руб. В собственности председателя: земельные участки 114 тыс.кв.м. и 1600 кв.м. (общая долевая), квартира 107,8 кв.м., автомобили Фольксваген Туарег, Мазда СХ-5, два легковых прицепа; в пользовании – жилой дом 116,2 кв.м., земельный участок для жилой застройки 783 кв.м.

Сведения о доходах глав, муниципальных служащих, депутатов размещены на официальных сайтах администраций в разделах «Противодействие коррупции».