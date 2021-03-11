24 февраля 2021 г. Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении Борисенко О.И., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ).

Судом установлено, что Борисенко О.И., являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 06.08.2019 г. в виде штрафа в размере 15 000 рублей с конфискацией в доход государства спиртосодержащей жидкости, изготовленной на основе спирта этилового, крепостью 42,2 градуса, в количестве двух бутылок, за допущенное ею 02.04.2019 г. административное правонарушение по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом), не имея лицензии на продажу алкогольной продукции, в нарушение требований ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 03.08.2020 г. около 18 часов 00 минут, находясь у себя дома, осуществила продажу Х. за 100 рублей спиртосодержащей жидкости объемом 500 см3, находящейся в стеклянной бутылке емкостью 0,5 литра с надписью на этикетке «Рябина на коньяке», которая согласно заключению эксперта № 5852 от 07.11.2020 г. является спиртосодержащей, изготовленной на основе спирта этилового крепостью 38,50, содержащей ацетальдегид концентрацией 4.4 мг/дм3, метанол концентрацией 0.00460об, сложные эфиры (этилацетат) концентрацией 3.6 мг/дм3 в пересчете на безводный спирт.

Борисенко О.И. в судебном заседании полностью признала свою вину. Судом ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу 10.03.2021 г.