В 2020 г. Татарским районным судом 22 гражданина были осуждены за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей).

В 2019 г. таких граждан было 24.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Основным видом наказания, назначенным осуждённым, стали обязательные работы с лишением права управления транспортными средствами на определенный срок. В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Все осуждённые за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, в 2019-2020 гг. являются лицами мужского пола.

В большинстве случаев осуждённые в момент задержания управляли в нетрезвом состоянии автомобилями ВАЗ, а один из задержанных управлял самоходной машиной на базе автомобиля «Москвич».