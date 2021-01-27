В рамках сервиса «Зерновой экспресс», который предоставляется ОАО «РЖД», со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирская область) отправлены первые два ускоренных поезда с пшеницей в Монголию. Общий вес груза – 10 тысяч тонн.

Каждый состав сформирован из 67 зерновозов. Для поездов было разработано специальное расписание. В пути следования не потребуется дополнительная сортировка вагонов по назначениям, а на границе не нужен перегруз из одного подвижного состава в другой, так как железные дороги в Монголии имеют ту же ширину колеи, что и в России. Благодаря этому поезд преодолеет маршрут за 5 суток, что почти в 4 раза быстрее нормативного времени доставки.

Монголия входит в число основных импортеров отечественной зерновой продукции, и транспортное решение отвечает интересам партнеров.

– Крупнейший игрок зернового рынка ООО «Татарскзернопродукт» уже оценил преимущество скоростного сервиса, открыто новое направление. Мы уверены, ускоренная доставка зерновых в текущих рыночных реалиях позволит снизить совокупные транспортные расходы, что положительно скажется на увеличении экспорта продукции для сибирских аграриев, – сообщил заместитель начальника Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Вячеслав Березовский.

Новый сервис позволит оптимизировать затраты клиента, в том числе за счет ускорения реализации продукции, а также сокращения оборота грузового вагона.

ОАО «РЖД» готово предложить грузоотправителям запуск «зерновых экспрессов» и по другим направлениям, в том числе на регулярной основе.