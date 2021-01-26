В Татарском районе начата иммунизация против коронавирусной инфекции. Иммунизации подлежат лица старше 18 лет. Противопоказаниями к проведению прививки являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные заболевания (прививка проводится через 2-4 недели после выздоровления), беременность и период грудного вскармливания.

Иммунизация проводится в поликлинике Татарской ЦРБ (3 этаж, кабинет № 8) по предварительной записи по телефонам: 24-000, 20-666, а также через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

При вышеуказанных формах записи каждый пациент в дальнейшем будет информирован о дате вакцинации по телефону.

По оперативным данным на территории Татарского района на 24 января было 124 больных COVID-19. За сутки выявлено 14 больных. Выздоровело с начала пандемии 964 человека.

По данным оперштаба Новосибирской области по ситуации с COVID-19 на 26 января, за сутки заболевание выявили у 131 человека. Выздоровели 197 новосибирцев. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 31 тыс. 571 человек, выздоровело 28 тыс. 688 человек. За сутки из-за заболевания скончались десять человек: 59-летний, 62-летний мужчины; 36-летняя, 57-летняя, 70-летняя, 75-летняя, 79-летняя, 81-летняя, 82-летняя, 85-летняя женщины.

Всего с начала пандемии в регионе из-за COVID-19 умерли 1 тыс. 183 человека.