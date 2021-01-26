18 января 2021 г. Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении Половинкиной М.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Как установлено приговором суда, 13 июня 2020 г. в период между 15 и 17 часами между находившимися в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, Половинкиной М.В. и её сожителем Титовым Ю.И. возникла словесная ссора, переросшая в драку. После драки Половинкина М.В. на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений взяла в руки кухонный нож и четырехрожковую вилку, приблизилась к Титову Ю.И. и нанесла ему не менее 5 ударов клинком ножа, используемого в качестве оружия, в область передней и задней поверхности груди и грудной клетки, а также не менее одного удара четырехрожковой вилкой, используемой в качестве оружия, в область задней поверхности шеи. От полученных телесных повреждений, причиненных ему Половинкиной М.В., Титов Ю.И. спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Суд признал Половинкину М.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.