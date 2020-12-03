30 ноября в полицию поступило сообщение о грабеже, совершенном на улице Спартака в г. Татарск. Неизвестные отобрали у гражданина смарт-часы, кольцо и наушники, после чего скрылись. Потерпевший обратился в полицию, сообщив, как выглядели преступники и в каком направлении скрылись.

Ориентировка по грабежу была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны 33-летний житель Омской области и житель Татарского района в возрасте 32 лет, старший из которых ранее уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

Местонахождение похищенного устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Проводится расследование. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.