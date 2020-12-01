











Согласно Уставу Красноярского сельсовета, принятому решением 12-й сессии Совета депутатов Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области пятого созыва от 30 сентября 2016 г. №37 и опубликованному на официальном сайте сельсовета, «Красноярский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: деревня Красноярка, деревня Комбар».



На территории Татарского района в соответствии с заключенным контрактом администрации Татарского района с подрядной организацией АО «Новосибирскавтодор» о содержании дорог, выполняются мероприятия по установке дорожных знаков «Начало населенного пункта». В 2020 году в соответствии с контрактом установлено четыре дорожных знака, сообщает администрация района.