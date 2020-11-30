В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины на охоте. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Уголовное дело возбудили в отношении 51-летнего мужчины по ч.1 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

27 ноября ночью трое мужчин охотились на раненых диких животных в охотничьих угодьях Венгеровского района. Для выгона диких животных из леса подозреваемый стрелял. Мужчина нарушил правила ведения охоты – не убедившись в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия «Вепрь КМ», выстрелил в лес. В результате он попал в грудь 55-летнему мужчине. Из-за огнестрельного ранения пострадавший в скором времени скончался.

Следователи Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирской области провели первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.