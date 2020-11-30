- В районе продолжается строительство и капитальный ремонт по Национальному проекту "Здравоохранение". 20 ноября рабочая группа администрации Татарского района посетила несколько объектов- Ежегодно, осенью, в зале районного дома культуры собираются лучшие аграрии, чтобы получить заслуженные награды, в связи с Днём сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное собрание в этом году решили отменить. Впрочем, ничто не помешало наградить тружеников на территории своих населённых пунктов.- В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, жители нашего города приняли участие в опросе. Население вносило свои предложения по благоустройству, самостоятельно выбирая, что оно хотело бы увидеть на общественных территориях. Единогласно горожане проголосовали за реконструкцию сценического комплекса. Ведь именно на главной сцене города проходят все значимые культурно-массовые мероприятия.- 22 ноября 2016 года Первомайской школе было присвоено почетное звание в честь Героя Советского Союза Александра Ерёмина. И с тех пор появилась школьная традиция – именно в этот день проводить посвящение в первоклассники и старшеклассники. А с 2020 года эти ряды пополнили школьники, которые стали обучаться в кадетских классах.- В конце октября в наукограде Кольцово состоялся Межрегиональный Форум юных исследователей «OpenBio». Учащиеся разных школ города и района приняли дистанционное участие в мероприятиях площадки. Данный форум позволяет общаться, обмениваться информацией и реализовывать самые смелые проекты.- На минувшей неделе состоялось награждение спортсменов, защищавших честь Татарского района на девятой зимней Спартакиаде муниципальных образований Новосибирской области. Соревнования проходили с 6 по 8 марта в рабочем посёлке Сузун.- В Татарском районе подходит к завершению онлайн - праздник «Хлебное раздолье». Конкурсная программа проводится в целях сохранения традиций хлебной выпечки, выявления и поддержки мастеров хлебопечения, обмена опытом между участниками, и в связи с празднованием 95-летия со дня образования Татарского района.- И в продолжение темы. На минувшей неделе было определено «Лучшее хлебобулочное изделие» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проходит каждый год, в рамках праздника хлеба, но на этот раз члены жюри сами посетили предприятия.- Народный образцовый коллектив театр танца «Калейдоскоп ритмов» снова отметили на высоком уровне. Совсем недавно их руководитель Елена Франк вернулась с наградами из Пензы, а в этот раз коллектив покорял город Владимир.