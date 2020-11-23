В Главном управлении состоялось награждение победителя конкурса, посвящённого 97-летию со дня образования подразделений участковых уполномоченных полиции.

В конкурсе приняли участи дети со всей области, они прислали более 60 красочных работ. Из всех рисунков жюри выбрало 10 лучших, которые были размещены в официальном аккаунте ГУ МВД России по Новосибирской области Инстраграм для организации интернет - голосования. Больше всего голосов граждане отдали за рисунок Ольги Красноюрченко из Татарска. На награждение Ольга приехала с мамой.

В торжественной обстановке начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Ершов и начальник отдела по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Наталья Базылюк поздравили победительницу, вручили диплом и подарки.

Ольга рассказала, что изобразила на рисунке участкового уполномоченного полиции, который держит на руках детей, чтобы максимально передать, что профессия участкового ассоциируется у граждан с доверием, отзывчивостью и добродушием.