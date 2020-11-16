Администрация г. Татарска обратилась к владельцам магазинов и кафе с просьбой принять участие в подготовке к новогодним праздникам.

«Уважаемые руководители предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг города! В преддверии новогодних и рождественских праздников администрация города Татарска обращается к вам с просьбой внести свой вклад в новогоднее оформление нашего города и создать для жителей праздничную атмосферу. Просим вас до 7 декабря выполнить мероприятия по благоустройству ваших объектов и произвести дополнительную подсветку торговых объектов, украсить фасады зданий, витрины гирляндами. Только вместе мы сможем сделать наш город красивее и создать жителям и гостям города праздничное настроение!» - говорится в сообщении администрации.