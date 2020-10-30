23 октября на территории Чановского района при розжиге мангала гражданин получил ожоги. Мужчина, проживающий в городе Новосибирске приехал в гости к родственникам в Чановский район и решил пожарить шашлык. Пострадавший решил воспользоваться жидкостью для розжига огня в мангале, для чего залил ей подготовленные за ранее дрова и поднес зажженную спичку. В этот момент произошла вспышка горючих паров, в результате которой пострадавший получил ожог пламенем верхней и нижней конечности. Только по счастливой случайности обошлось без серьезных последствий.

Многие из нас любят шашлыки, но приготовление данной пищи связано с открытым огнем, в связи с чем, нередки случая получения гражданами ожогов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Если готовите шашлык на территории домовладения , располагайте мангал вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление, в перспективе - пожар. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках. По истечении необходимости огонь и угли должны быть залиты водой.