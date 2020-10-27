По оперативным данным на территории Татарского района на 27.10.2020:

Больных COVID - 157 человек.

За сутки выявлено больных COVID + 21.

Выздоровевших нарастающим итогом - 333 человек.





По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1 046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки).Скончались еще три женщины, им был 31 год, 67 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 569 человек.В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 4 049.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 390 пациентов.Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус.