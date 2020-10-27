23 октября в 12.20 в д.Николаевка Чановского района произошло возгорание в свинарнике. В результате пожара огнем повреждена крыша и потолочное перекрытие. Ликвидация открытого горения в 12.45. Ликвидация пожара в 17.50. На ликвидацию пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Как пишет «Вечерний Новосибирск», среди людей пострадавших нет, но сгорели полсотни телят и свиней. Когда прибыли первые пожарные подразделения, кирпичный корпус площадью 800 кв.м. уже полыхал. Потушить его удалось за 15 минут. Погибли находившиеся на ферме 47 поросят и два теленка. По словам очевидцев происшествия, все свиньи находились в отдельных клетках. Когда открыли клетки и пытались выпустить животных, поросята самостоятельно не выходили. Времени было мало, поэтому спасти удалось только пятерых маленьких поросят. Все остальные задохнулись в дыму. Причиной пожара стали нарушения правил пожарной безопасности. Пожарные выяснили, что первым загорелось помещение, где держали маленьких поросят. Там, над соломенной подстилкой висела мощная электрическая лампа для обогрева поросят. Расстояние от электроприбора до горючего материала было недостаточным, что привело к возникновению возгорания. Специалисты МЧС России отметили, что при стойловом содержании животных владельцам ферм необходимо строго соблюдать правила противопожарного режима и требовать от всех работников животноводства строгого их соблюдения. Животные на фермах должны быть привязаны способом групповой привязи. Групповые привязные устройства для скота позволяют быстро освободить животных в случае пожара. Все животноводческие помещения должны быть обеспечены огнетушителями и водой для целей наружного пожаротушения и внутреннего пожаротушения. Также внутри запрещено применять самодельные обогреватели, курить и пользоваться открытым огнем.