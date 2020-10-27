



22 октября в 13.44 произошел пожар в надворных постройках в районе дома №6 по ул. Закриевского в г. Татарске. В результате пожара огнем повреждены постройки на площади 200 кв.метров. Подвоз воды осуществлялся от пожарного гидранта на расстоянии 900 м. (ближайший водоисточник). Причина пожара устанавливается. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

20 октября в 12. 07 минут местного времени поступило сообщение, что горит частный дом по адресу: Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Кушаги. В результате пожара были повреждены жилые помещения в доме на площади 19 кв.м. На пожаре погибла женщина 1950 года рождения, по социальному положению – пенсионерка.