С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления, с 19 по 30 октября МО МВД России «Татарский» на территории Татарского и Усть-Таркского районов проводится межведомственная всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане, располагающие какой-либо информацией о лицах, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, могут сообщить об этом по телефонам доверия: 8 (383-64) 21-625, 26-085.