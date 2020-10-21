Татарской межрайонной прокуратурой проверено соблюдение законодательства о ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что в ходе диспансеризация несовершеннолетних осмотры детей проводил врач-психиатр, без оформления трудового договора и соответствующего допуска. По итогам проверки межрайонным прокурором главному врачу ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.