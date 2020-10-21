15 и 20 октября администрацией Татарского района совместно с Роспотребнадзором и сотрудником полиции были проведены рейды по соблюдению санитарных норм и масочного режима в период действия ограничительных мероприятий в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях торговли. В ходе проведения выездных рейдов специалистами было обследовано 18 объектов торговли.

На пятерых индивидуальных предпринимателей и одного продавца были составлены Роспотребнадзором протоколы об административном правонарушении по несоблюдению ограничений в части проведения дезинфекционных мероприятий при оказании услуг торговли;

На троих продавцов были составлены протоколы сотрудником полиции по нарушению масочного режима.

Со всеми представителями торговли была проведена беседа о соблюдении масочного режима, а также о необходимости информирования посетителей об использовании масок на объектах торговли.



