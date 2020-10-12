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12.10.2020 | 04:33
Информатор
55
8 октября 14.40 водитель 2000 года рождения следовал на автомобиле Лада Гранта по автодороге со стороны с. Чистоозерное в сторону г. Татарска и на 39-км совершил наезд на препятствие. Пострадал водитель.
Источник:
ГАИ НСО
Видеоопрос от Околицы - О дополнении мемориала городов-Героев
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