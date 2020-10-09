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Татарской межрайонной прокуратурой проверено соблюдение законодательства при реализации национального проекта «Образование» в Увальской средней общеобразовательной школе Татарского района.

В ходе проверки выявлены факты нарушения сроков исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала, несвоевременного освоения денежных средств, выделенных в качестве субсидии для обновления материально-технической базы школы.

Межрайонным прокурором директору образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено, признано обоснованным и приняты меры в целях устранения нарушений закона. К исполнителю контракта применены штрафные санкции, предусмотренные контрактами ремонтные работы к началу учебного года завершены.

Как сообщала 4 сентября администрация Татарского района, в обновленном спортивном зале начались первые уроки физической культуры. В спортзале был выполнен  ремонт деревянного пола на сумму более 469 тыс. руб., стоимость покрытия пола составила более 598 тыс. руб., на сумму 366 тыс. руб. были выполнены работы по установке осветительных приборов, дверей, оконных проемов, отделке стен.


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Источник: Прокуратура НСО  

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