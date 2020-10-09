Татарской межрайонной прокуратурой проверено соблюдение законодательства при реализации национального проекта «Образование» в Увальской средней общеобразовательной школе Татарского района.

В ходе проверки выявлены факты нарушения сроков исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту спортивного зала, несвоевременного освоения денежных средств, выделенных в качестве субсидии для обновления материально-технической базы школы.

Межрайонным прокурором директору образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено, признано обоснованным и приняты меры в целях устранения нарушений закона. К исполнителю контракта применены штрафные санкции, предусмотренные контрактами ремонтные работы к началу учебного года завершены.