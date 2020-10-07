Добавить комментарий (1)

В Татарском районе на 7 октября насчитывается 124 больных коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 14 больных. Выздоровело с начала пандемии 255 человек, сообщает администрация района.

В Новосибирской области на 7 октября зарегистрировано 13 тыс. 703 случая коронавирусной инфекции (+82 за последние сутки), в том числе у 830 детей. 12 тыс. 294 человека выписаны с выздоровлением (+63 за сутки). Скончались еще три пациента, мужчины в возрасте: 40 лет, 42 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ – 9 пациентов. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 тыс. 143. В больницы районов области госпитализированы 750 пациентов

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.