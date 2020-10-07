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6 октября после капитального ремонта открыл свои двери для пассажиров вокзал на ст.Татарская. Произведено обустройство привокзальной площади, разбит сквер им. Старостенко В.И. Отремонтирована железнодорожная платформа (перрон), произведена реконструкция самого здания железнодорожного вокзала, установлено новое освещение и камеры видеонаблюдения. Вокзал оснащен техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и досмотровым оборудованием. В здании вокзала, а также на перроне и привокзальной площади установлены электронные информационные табло. При реконструкции вокзала были созданы все условия для маломобильных пассажиров.