Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых и незащищённых категорий участников дорожного движения, так как переходят проезжую часть в местах, где им удобно, но как показывает практика, не всегда безопасно."ЮИДовцы" вместе с руководителем педагогом дополнительного образования детского объединения "Лидер" Галиной Александровной Стебуновой и инспектором по пропаганде ГИБДД Мариной Викторовной Хомченко на улице Ивановна и улице Чапаева в селе Усть-Тарка обращались к пожилым любям, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте, разъясняли им правила безопасного перехода дороги, призывали направиться к "зебре".