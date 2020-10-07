Отделение ГИБДД МО МВД России "Татарский" и отряд юных инспекторов движения объединения "Лидер" МБУ ДО Усть-Таркского ДДТ провели акцию "Внимание! Пожилой пешеход!"
Основной целью акции являлось привлечение внимания общественности к проблеме травматизма на дороге людей преклонного возраста.
Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых и незащищённых категорий участников дорожного движения, так как переходят проезжую часть в местах, где им удобно, но как показывает практика, не всегда безопасно.
"ЮИДовцы" вместе с руководителем педагогом дополнительного образования детского объединения "Лидер" Галиной Александровной Стебуновой и инспектором по пропаганде ГИБДД Мариной Викторовной Хомченко на улице Ивановна и улице Чапаева в селе Усть-Тарка обращались к пожилым любям, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте, разъясняли им правила безопасного перехода дороги, призывали направиться к "зебре".
Направляясь к пешеходному переходу, многие пожилые пешеходы благодарили учащихся и обещали, что правила дорожного движения нарушать не будут.
Пожилые люди, спешащие по своим делам, были удивлены за заботу об обеспечении их дорожной безопасности.
Ребята поздравляли пожилых пешеходов с праздником, напоминали им об обязательном соблюдении ПДД при переходе дороги, а также вручали памятки.
Основной целью акции являлось привлечение внимания общественности к проблеме травматизма на дороге людей преклонного возраста.
Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых и незащищённых категорий участников дорожного движения, так как переходят проезжую часть в местах, где им удобно, но как показывает практика, не всегда безопасно.
"ЮИДовцы" вместе с руководителем педагогом дополнительного образования детского объединения "Лидер" Галиной Александровной Стебуновой и инспектором по пропаганде ГИБДД Мариной Викторовной Хомченко на улице Ивановна и улице Чапаева в селе Усть-Тарка обращались к пожилым любям, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте, разъясняли им правила безопасного перехода дороги, призывали направиться к "зебре".
Направляясь к пешеходному переходу, многие пожилые пешеходы благодарили учащихся и обещали, что правила дорожного движения нарушать не будут.
Пожилые люди, спешащие по своим делам, были удивлены за заботу об обеспечении их дорожной безопасности.
Ребята поздравляли пожилых пешеходов с праздником, напоминали им об обязательном соблюдении ПДД при переходе дороги, а также вручали памятки.
Источник: ГАИ НСО