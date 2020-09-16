И.о. прокурора Чановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя р.п. Чаны.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в апреле 2020 года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему в результате произошедшей ссоры нанес ему множественные удары руками и ногами, а также металлической трубой по голове, лицу и телу.

В результате обвиняемый причинил единую черепно-мозговую травму, от которой на месте происшествия наступила смерть потерпевшего.

Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.