В отделении судебных приставов по Чановскому району Новосибирской проводились исполнительные действия в отношении 36-летнего местного жителя по взысканию налоговой задолженности и штрафам ГИБДД на сумму более 200 тысяч рублей.

В ходе работы было установлено, что по месту жительства мужчина не проживает и официально не работает. По результатам полученных ответов из регистрирующих органов установлен телефонный номер, по которому судебному приставу удалось связаться с должником. В начале разговора с судебным приставом мужчина отказывался оплачивать долги, но после предупреждения о возможном применении ограничения права управления транспортным средством, должник пообещал оплатить задолженность. Гражданин сдержал обещание. Через несколько дней он явился в отделение судебных приставов и предоставил платежный документ об оплате долга.