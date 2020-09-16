Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы города Татарска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила 2-месячную дочь рядом с собой в кровать, а ночью придавила девочку своим телом. Проснувшись, мать обнаружила, что ребенок не дышит, вызвала врачей «скорой помощи», которые по прибытии констатировали смерть потерпевшей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от закрытия органов дыхания. Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова