Межрайонная прокуратура приняла меры к устранению нарушений при эксплуатации аттракционной техники, которые могут повлечь возникновение угрозы жизни и здоровью граждан.

При проверке детской игровой площадки «Буратино» структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждении школа-интернат г. Татарска были выявлены нарушения закона.

Так, перед входом на аттракционы не размещены правила их использования и обслуживания пассажиров-инвалидов, информационные таблички, содержащие сведения о дате последней ежегодной проверки, об основных технических характеристиках аттракциона, площадки аттракционов, не снабжены средствами оказания первой медицинской помощи пострадавшим, не размещена информация об оказании медицинской помощи, не размещены необходимые эвакуационные знаки.

На рабочих местах обслуживающего персонала не размещены основные правила по обслуживанию аттракционов и таблички с требованиями к персоналу о ежедневных проверках в отношении критичных компонентов и критичных параметров; не проводятся ежедневные проверки аттракциона с записями в журнале о ежедневных допусках аттракциона к эксплуатации, не ведется эксплуатационная документация на аттракционы, отсутствует возможность ознакомиться с правилами безопасности во время катания (пребывания) на аттракционе и необходимостью четкого соблюдения их, не разработаны инструкции по безопасной эксплуатации аттракционов, рабочие место операторов не оборудованы средствами, защищающими обслуживающий персонал от воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

В этой связи прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Межрайонная прокуратура также внесла директору учреждения представление об устранении нарушений закона

Рассмотрение актов реагирования взято на контроль.