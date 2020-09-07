Прокуратура Чановского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что 14 февраля т.г. житель п. Озеро-Карачи с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем. Он остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД, которые освидетельствовали его на состояние опьянения. Результаты освидетельствования показали наличие алкоголя в организме.

Мужчина ранее был осужден за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Однако должных выводов для себя не сделал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил злоумышленника к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.