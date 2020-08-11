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11.08.2020 | 07:21
Информатор
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10 августа в 7.54 в с. Яркуль-Матюшкино Усть-Тарского района произошло возгорание в котельной. В результате пожара огнем уничтожен уголь. Ликвидация в 9.45. На тушение привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Источник:
МЧС
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